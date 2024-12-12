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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

В Москве без демонтажа отреставрируют звезду главного здания МГУ им. Ломоносова

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьёвых горах проведут работы по реставрации; они, в том числе, коснутся звезды, установленной на 50-метровом шпиле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

Звезду будут реставрировать без демонтажа - придётся работать на высоте больше 230 м, отметил мэр.

Собянин сообщил, что знаменитым сталинским высоткам столицы возвращают исторический облик. Всего их семь, каждая - объект культурного наследия. Работы ведут или планируют пока в трёх из них.

Мэр отметил, что отреставрированы жилые корпуса сталинской высотки на площади Красных Ворот. В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты расчистили лепной декор и восполнили утраты, установили деревянные поручни балконного ограждения и восстановили штукатурный слой, вернули зданию изначальный цвет, воссоздали окна с латунной фурнитурой и балюстраду кровли.

Также провели масштабные работы по стилобату. На фасады и в проездные арки удалось вернуть светильники 50-х годов - по архивным материалам. В 2025 году реставраторы завершат работы в подъездах, где сохранился лепной декор, метлахская плитка и металлические ограждающие решётки.

Кроме того, по словам Собянина, новый этап реставрации ждёт здание МИД. Специалисты расчистят фасады его центральной части и двух 16-этажных пристроек, приведут в порядок кровлю, заменят облицовку цоколя и восстановят исторический облик окон и дверей. В правой пристройке также займутся интерьерами.

МГУ Москва
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