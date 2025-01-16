По делу об убийстве в Москве генерала Кириллова арестованы еще двое обвиняемых

Батухан Точиев во время избрания меры пресечения в Басманном суде Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест двоих обвиняемых в подготовке теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

По ходатайству следствия Батухан Точиев и Рамазан Падиев заключены под стражу на срок до 17 февраля, сообщили в суде.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Своей вины они не признают.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме по ходатайству следствия.

Таким образом, число фигурантов по делу достигло троих человек. Ранее суд санкционировал арест Ахмаджона Курбонова, который, по версии следствия, 17 декабря дистанционно привел в действие взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте, находившееся на установленном им самокате, в результате чего погиб находившийся рядом Кириллов.

О задержании двух соучастников преступления ранее в четверг сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

По данным СКР, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта.

По версии следствия, после совершения теракта "организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты". По пути следования в убежище фигурант был задержан сотрудниками полиции.

Утром 17 декабря прошлого года при взрыве возле одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Было возбуждено уголовное дело.

Согласно информации следствия, украинскими спецслужбами фигуранту было обещано вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.