Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил 16 лет колонии строгого режима уроженцу Волгоградской области, планировавшего серию терактов против сотрудников силовых ведомств в Москве, сообщает столичная прокуратура.

30-летний Вадим Чалый признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (покушение на террористический акт, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, пересылка и ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой).

"С учетом позиции прокурора суд приговорил Чалого к 16 годам лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие и суд установили, что в июне 2024 года, проживавший на тот момент в хостеле в Москве, Чалый вместе с сообщниками в составе организованной группы "приняли решение совершить террористические акты путем взрывов, устрашающих население и создающих опасность гибели людей", сказано в пресс-релизе. Они доставили самодельные взрывные устройства по адресам проживания трех сотрудников силовых ведомств, попытались дистанционно их подорвать, но бомбы не сдетонировали.

Приговор Чалому в силу не вступил.

Дело двух других участников группы выделено в отдельное производство.