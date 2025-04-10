Поиск

Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил 16 лет колонии строгого режима уроженцу Волгоградской области, планировавшего серию терактов против сотрудников силовых ведомств в Москве, сообщает столичная прокуратура.

30-летний Вадим Чалый признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (покушение на террористический акт, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, пересылка и ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой).

"С учетом позиции прокурора суд приговорил Чалого к 16 годам лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие и суд установили, что в июне 2024 года, проживавший на тот момент в хостеле в Москве, Чалый вместе с сообщниками в составе организованной группы "приняли решение совершить террористические акты путем взрывов, устрашающих население и создающих опасность гибели людей", сказано в пресс-релизе. Они доставили самодельные взрывные устройства по адресам проживания трех сотрудников силовых ведомств, попытались дистанционно их подорвать, но бомбы не сдетонировали.

Приговор Чалому в силу не вступил.

Дело двух других участников группы выделено в отдельное производство.

Москва Вадим Чалый Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

На встрече в Стамбуле обсуждалась проблема найма персонала в посольство США в Москве

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Петербургский институт кино отменил ряд решений, которые привели к уходу преподавателей

В Стамбуле завершен очередной раунд российско-американских консультаций

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличат до 30 суток

Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличат до 30 суток

Мосгорсуд утвердил приговор американцу, осужденному на 13 лет за наркотики

РФ пригрозила Японии жесткими мерами в случае поставок вооружений Украине

РФ пригрозила Японии жесткими мерами в случае поставок вооружений Украине

КТК планирует завершить восстановительные работы и ввести НПС "Кропоткинская" до конца мая

Военная операция на Украине

Девять жителей села в Курской области погибли при обстреле ВСУ

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе383 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });