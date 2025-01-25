В Москве обновили правила пользования метро
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы внесли ряд изменений в правила пользования метрополитеном, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки еще безопаснее и комфортнее. Например, обновили условия провоза самокатов, велосипедов и животных", - приводит в субботу телеграм-канал департамента транспорта Москвы его слова.
Пассажирам не рекомендуется самостоятельно открывать двери вагонов, а также препятствовать их открытию во время остановок.
Им запрещается пользоваться велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения на территории станций и в подуличных переходах метро.
Кроме того, изменились правила перевозки транспортных средств - перед транспортировкой их необходимо упаковать в специальные чехлы.
Пассажирам с домашними питомцами необходимо пользоваться специальными контейнерами и клетками при их перевозке, исключение составляют собаки-проводники на поводке.
Помимо этого, в вагонах метро рекомендуется пользоваться наушниками.
Курение на территории метрополитена запрещается.