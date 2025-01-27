Поиск

Утверждена передача смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем в столичный транспорт

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье утвердили план по передаче смежных автобусных маршрутов, в начале второй половины 2025 года более 20 маршрутов переведут в московский транспорт на северо-западном направлении, сообщил сайту мэрии заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С коллегами из министерства транспорта Московской области мы определили дорожную карту по передаче смежных маршрутов между столицей и областью в московский транспорт. Для этого потребуется выделить более 1,5 тыс. современных автобусов, которые оборудованы в соответствии со стандартами Москвы", - сказал он.

По его словам, преимущественно будут использовать автобусы большого класса. "В качестве пилотной зоны выбрали северо-западное направление, где уже в начале второй половины 2025 года переведут в московский транспорт более 20 маршрутов", - уточнил заммэра.

В течение следующих двух лет планируется перевести в московский транспорт около 200 маршрутов. В настоящее время они ходят из Подмосковья к станциям метро, которые находятся в границах МКАД.

По трассам следования маршрутов на территории области проведут локальные мероприятия, которые позволят снизить задержки в движении и повысить комфорт поездок, а также введут выделенные полосы и обустроят транспортно-пересадочные узлы.

Автобусы, которые освободятся у областных перевозчиков, направят на усиление маршрутов, которые идут к станциям рельсового каркаса на территории Подмосковья.

Максим Ликсутов Подмосковье МКАД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве обновили правила пользования метро

Апрельская погода сохранится в Москве до конца января

Военная операция на Украине

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково

Работа аэропортов Домодедово и Жуковский временно приостановлена

Дроны ВСУ сбиты над городскими округами Коломна и Раменское

Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве во вторник

Более 40 площадок откроются для крещенских купаний в Москве

Более 40 площадок откроются для крещенских купаний в Москве
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

По делу об убийстве в Москве генерала Кириллова арестованы еще двое обвиняемых

По делу об убийстве в Москве генерала Кириллова арестованы еще двое обвиняемых

Синоптики прогнозируют резкие колебания температуры в Москве в феврале

Синоптики прогнозируют резкие колебания температуры в Москве в феврале
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5770 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе298 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });