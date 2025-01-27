Утверждена передача смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем в столичный транспорт

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье утвердили план по передаче смежных автобусных маршрутов, в начале второй половины 2025 года более 20 маршрутов переведут в московский транспорт на северо-западном направлении, сообщил сайту мэрии заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С коллегами из министерства транспорта Московской области мы определили дорожную карту по передаче смежных маршрутов между столицей и областью в московский транспорт. Для этого потребуется выделить более 1,5 тыс. современных автобусов, которые оборудованы в соответствии со стандартами Москвы", - сказал он.

По его словам, преимущественно будут использовать автобусы большого класса. "В качестве пилотной зоны выбрали северо-западное направление, где уже в начале второй половины 2025 года переведут в московский транспорт более 20 маршрутов", - уточнил заммэра.

В течение следующих двух лет планируется перевести в московский транспорт около 200 маршрутов. В настоящее время они ходят из Подмосковья к станциям метро, которые находятся в границах МКАД.

По трассам следования маршрутов на территории области проведут локальные мероприятия, которые позволят снизить задержки в движении и повысить комфорт поездок, а также введут выделенные полосы и обустроят транспортно-пересадочные узлы.

Автобусы, которые освободятся у областных перевозчиков, направят на усиление маршрутов, которые идут к станциям рельсового каркаса на территории Подмосковья.