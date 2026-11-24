Более 350 БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера понедельника

Свыше 60 беспилотников нейтрализованы на подлёте к Москве, сообщил Собянин

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 355 беспилотников летели в сторону Московского региона в период с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября.

Об этом Собянин написал в своем канале в мессенджере Max во вторник.

По его словам, большая часть БПЛА нейтрализована на дальних подступах.

"63 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве", - отметил мэр.