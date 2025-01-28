В Москве самая дорогая квартира сдается в аренду за 6,5 млн рублей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве ставка аренды самой дорогой квартиры в "золотой сотне" сдающихся внаем составляет 6,5 млн руб, рассказали в Intermark Аренда, представляющей индекс PCMR TOP-100 для рынка высокобюджетной аренды столицы (Prime Central Moscow Rentals TOP-100 Index).

"Впервые за историю рынка цены в рейтинге "золотой сотни" стартуют от 1 млн рублей, тогда как годом ранее в 30% квартир рейтинга цены находились ниже данного ценового порога. За 2024 год средняя ставка квартиры из Топ-100 самых дорогих квартир в аренду в Москве выросла на 15% и составила порядка 1,7 млн руб./мес. Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 6,5 млн рублей", - говорится в исследовании.

За 2024 год средняя стоимость квартиры в рейтинге ста самых дорогих предложений повысилась с 1 443 900 рублей/ объект/ месяц до 1 660 800 рублей/ объект/ месяц. Эксперты отмечают, что рост в 15% является средним по рейтингу Топ-100, на отдельные же квартиры повышение цены могло составлять до 20-25%. Рост индекса за 1 кв.м в сравнении с прошлым годом составил 19%, увеличившись с 5 570 рублей/кв.м/месяц до 6 640 рублейкв.м/месяц.

"На рынке элитной аренды в целом ощущался большой недостаток ликвидного предложения, поэтому те арендаторы, которые не планировали изначально снимать квартиру в самом высоком ценовом сегменте, повышали свои бюджеты и готовы были арендовать более дорогое жилье, собственники реагировали на активный спрос", - объяснила Елена Куликова, гендиректор Intermark Аренда.

Она также отметила, что на протяжении всего 2024 года наблюдалась большая доля обновления рейтинга - лишь за последний квартал "золотая сотня" обновилась на 45%. Объекты вымылись арендаторами, были сняты с реализации либо сданы в аренду, а их места были заняты другими дорогостоящими предложениями.

При этом традиционно порядка трети квартир не вымываются спросом за год. Это переоцененные объекты, либо квартиры, которые не удовлетворяют современным интересам клиентов.

В прошлом году средние сроки экспозиции грамотно оцененных квартир составляли порядка 2,5-3 месяцев.

Большинство квартир из рейтинга традиционно приходится на локацию Арбат-Кропоткинская - 38%. За год число лотов в этом районе выросло на 15%. Кроме того, значительное число дорогих лотов предлагается в районе Краснопресненская - 17% объектов.