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Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве упала впервые с лета 2023 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Впервые с июля 2023 года нижняя граница стоимости аренды квартиры в Москве снизилась до 25 тыс. рублей в месяц, выяснили аналитики компании "Инком-Недвижимость".

"Специалисты компании изучили состав предложения найма в старых границах Москвы (исключая ЗелАО) и составили список из пяти самых доступных по стоимости квартир. Впервые с июля 2023 года нижняя ценовая планка опустилась до отметки 25 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

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Эксперты представили рейтинг самых бюджетных лотов. На первом месте - "однушка" за 25 тыс. рублей в районе Печатники. Общая площадь квартиры - 16 кв.м. Внутри есть мебель, кухонный гарнитур и бытовая техника. В качестве арендатора рассматривают одну женщину.

Далее идет "однушка" за 32 тыс. рублей в районе Орехово-Борисово Южное. Общая площадь квартиры - 33,5 кв.м. В помещении требуется косметический ремонт.

Третью строчку занимает однокомнатная квартира за 33 тыс. рублей в Ярославском районе. Площадь лота - 18 кв.м. В качестве арендатора рассматривают одного или двух человек.

Москва
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