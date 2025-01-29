В Москве на станции метро "Динамо" высадили пассажиров из поезда

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В московском метро на станции "Динамо" из поезда высадили пассажиров, а поезд сняли с линии для проверки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

"Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на станции "Динамо" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", - говорится в сообщении.

После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме, отметили в пресс-службе.