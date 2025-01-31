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Двое военных осуждены за продажу деталей РЛС с оборонного предприятия в Подмосковье

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии экс-начальника военного представительства Минобороны при "НПП "Исток" имени А.И.Шокина" Александра Тихана и его заместителя по делу о хищении и продаже продукции оборонного предприятия. Об этом сообщает в пятницу управление ФСБ по Москве и Московской области.

"Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и назначил каждому наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением воинских званий", - сказали в управлении.

По данным спецслужбы, Техан и его заместитель Тимур Сихов "в период с 2012 по 2021 год организовали вывоз с территории предприятия и последующую продажу более 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов".

"В реализации преступной схемы они задействовали находящихся у них в подчинении вольнонаемного сотрудника военного представительства, начальника лаборатории, водителя предприятия и генерального директора коммерческой фирмы, отвечающей за сбыт украденной продукции".

В ФСБ сообщили, что начальник лаборатории предприятия по указанию Техана "умышленно готовила подложную техническую документацию о неисправном состоянии пригодных к эксплуатации изделий, на основании чего данная продукция была отнесена к бракованной и подлежала уничтожению". После нанесения заводской маркировки и изготовления фиктивной документации производителя сообщники, по данным спецслужбы, "беспрепятственно вывозили изделия с территории завода".

В сентябре 2021 года при попытке хищения очередной партии продукции военного назначения члены группы задержаны сотрудниками УФСБ.

По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о хищении.

Также судом частично удовлетворен гражданский иск АО "НПП "Исток" им. Шокина" о возмещении ущерба, причиненного совершенным преступлением: с осужденных взыскано более 100 млн рублей.

Минобороны РФ ФСБ АО "НПП "Исток" им. Шокина" Московская область
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