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В Москве 1300 новорожденных назвали двойными и тройными именами в 2024 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Более 900 московских мальчиков и около 400 девочек в прошлом году получили двойные, тройные и четверные имена, такие как, например, Егор-Лука, Марк-Иосиф, Луна Кристал и Аврора Мари Виктория, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Чаще всего дают имена с написанием через пробел, но встречаются и варианты написания через дефис. В 2024 году новорожденным в столице часто давали двойные имена", - сообщили журналистам в управлении в четверг.

В частности, двойное имя получили в прошлом году 847 мальчиков и 332 девочки. Мальчиков с тройным именем родилось в столице 55, а девочек – 53. Четверное имя получили три мальчика и две девочки.

"В 2024 году 19 девочек родилось с двойным именем, начинающимся с имени Анна: имя Анна-Мария получили 9 девочек, родители одной из них выбрали написание Анна Мария, а двух девочек назвали Анна-Елизавета. Также в Москве появились Анна-Агата, Анна Александра, Анна-Амалия, Анна-София и Анна София, Анна-Мари, Анна-Николь и Анна-Эмилия", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что часто девочкам дают двойное имя с сочетанием имени Евы. Например, в столице родилось две Евы-Марии, одна Ева-Есения, Ева-Диана, Ева-Габриэль, Ева Виктория, Ева Мария и Луна Ева. При этом по две девочки родились с именами Анна-Елизавета и Мия-Мария, по одному разу девочек назвали Мирослава-Анастасия, Мария-Виктория, Таисия-Антонина и Татьяна-София. Одной девочке родители дали необычное двойное имя Луна Кристал, а еще одной - тройное имя Аврора Мари Виктория.

Среди мужских имен встречаются сочетания привычных имен, сообщили в пресс-службе. Так, одного мальчика назвали Алексей-Николай. Кроме того, в Москве родился один Ян-Роман, один Марк-Иосиф и один Егор-Лука. Москвичи назвали мальчиков также Григорием-Максимом, Евгением-Яном, Августином Иваном и Львом Александром.

ЗАГС Москва
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