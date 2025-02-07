Сбой движения произошел на МЦД-3 по техническим причинам

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сбой движения поездов по техническим причинам произошел на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону столицы, сообщили в Московско-Тверской Пригородной пассажирской компании.

"По техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда (в том числе МЦД-3) Ленинградского направления ОЖД (Октябрьской железной дороги) в сторону станции "Москва Ленинградский вокзал", максимальное время опоздания - не более 30 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании в пятницу.

В нем отмечается, что предпринимаются необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.