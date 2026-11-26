В Подмосковье введут штрафы за нарушения при обращении с жидкими отходами

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Московская областная дума сразу в трех чтениях приняла закон о введении штрафов до 250 тысяч рублей за нарушение порядка обращения с жидкими отходами.

Изменения вносятся в ст. 6.28 Кодекса Московской области об административных правонарушениях ("Нарушение порядка обращений с жидкими обводненными отходами на территории Московской области").

"Объективная сторона правонарушения четко определена: транспортирование отходов в отсутствие электронного талона, что является нарушением порядка, утвержденного центральным исполнительным органам Московской области", - сказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов, представляя законопроект.

Нарушителей будут привлекать к ответственности, в том числе на основании записей с фото- и видеокамер. За нарушения предусмотрены штрафы от 15 до 30 тысяч рублей - для должностных лиц, от 100 до 250 тысяч рублей - для юрлиц. Протоколы будут составлять должностные лица Минэкологии Подмосковья.

Фирсов отметил, что ежедневно в Подмосковье перевозится не менее 26 тысяч жидких отходов. Отсутствие эффективного контроля, санкций привело к бесконтрольному сливу отходов с ассенизаторских машин, что ведет к загрязнению почвы, водных объектов, гибели активного ила на очистных сооружений, экономическим потерям для коммунальной инфраструктуры.