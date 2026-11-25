Москвичам рекомендовали передвигаться на метро до конца недели из-за снегопада

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует московским водителям до конца недели пользоваться общественным транспортом из-за ожидающегося снегопада.

"До конца недели в городе ожидается снег. По городу быстрее передвигаться на городском транспорте. Рекомендуем по возможности отложить поездки на автомобиле в часы разъездов: утром - с 07:00 до 10:00, вечером - с 17:00 до 20:00", - говорится в сообщении, размещенном в канале дептранса в мессенджере Max в среду вечером.

Тем, кто все же предпочтет автомобиль, в департаменте рекомендовали на дороге быть особенно внимательным: соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.