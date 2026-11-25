В проекте бюджета Москвы запланировано увеличение доходов по годам

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы предусмотрены 5,9 трлн рублей доходов в 2027 году, 6,2 трлн рублей в 2028 году и 6,5 трлн рублей в 2029 году; доходная база города в прогнозном периоде сохранит свою устойчивость, сообщила в Мосгордуме глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Основные характеристики бюджета по доходам таковы: 2027 год - 5,9 трлн рублей, 2028 год - 6,2 трлн рублей, 2029 год - 6,5 трлн рублей. Доходная база Москвы в прогнозном периоде сохранит свою устойчивость, что обусловлено высокой отраслевой диверсификацией экономики", - сказала она.

По ее словам, проект бюджета столицы подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. В 2027-2029 гг. ожидается постепенное увеличение темпов экономического роста с 1,5% в 2027 году до 2,5% в 2029 году.

Вклад Москвы в федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов в настоящее время почти вдвое превышает объем поступлений доходов в городскую казну, добавила Зяббарова.

Расходы столичного бюджета на 2027 год запланированы в объеме 6,6 трлн рублей, на 2028 год - 6,7 трлн рублей и на 2029 год - 6,9 трлн рублей.

"Расходная часть бюджета сформирована в соответствии со стратегическими целями развития Москвы, сохранены все действующие ключевые приоритеты, среди которых - обеспечение социальной защиты москвичей, всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг населению, развитие городской инфраструктуры, создание комфортной и безопасной городской среды, поддержка реального сектора экономики, а также реализация проектов в интересах обеспечения обороноспобности страны", - отметила Зяббарова.