Дептранс Москвы рекомендует водителям в среду пересесть на метро из-за снегопада

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует московским водителям в среду, 25 ноября, пользоваться общественным транспортом из-за ожидающегося снегопада.

"По прогнозу синоптиков, снег продолжит идти и завтра. Если у вас есть возможность обойтись без автомобиля, оставьте его дома. Это поможет снизить нагрузку на дороги и облегчит движение тем, кому машина действительно необходима, например врачам", - говорится в сообщении, размещенном в канале дептранса в мессенджере Max во вторник вечером.

Тем, кто все же примет решение пользоваться автомобилем, в департаменте рекомендовали перед выездом убедиться в исправности автомобиля, а на дороге быть особенно внимательным: соблюдать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.