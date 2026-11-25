Отчисления Москвы в федеральные фонды вдвое превышают доходы столичного бюджета

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Совокупные платежи московских налогоплательщиков в федеральный бюджет и внебюджетные фонды в текущем году достигнут 11,5 трлн рублей, этот объем вдвое больше доходов столичного бюджета, что подтверждает вклад столицы в экономику России, сообщила в Мосгордуме глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Вклад московских налогоплательщиков (...) в федеральную казну и в бюджеты государственных внебюджетных фондов, Фонд социальный, Фонд обязательного (медицинского) страхования возрастает ежегодно, и, по нашим оценкам, в текущем году московские налогоплательщики заплатят в федеральную казну порядка 7 трлн рублей. Еще 4,5 трлн рублей будет перечислено в бюджеты государственных небюджетных фондов, то есть совокупно 11,5 трлн рублей", - сказала она.

По ее словам, это в два раза превышает объем московского городского бюджета по доходам, то есть "экономика Москвы работает на благо всей страны".

"Что касается налоговых изменений 2027 года. (...) Соединение воедино базы по трудовым доходам и по пассивным доходам, по доходам от дивидендов, по процентам, по банковским вкладам, доходов от реализации имущества, будут облагаться по прогрессивной пятиступенчатой шкале, и все дополнительные доходы подлежат зачислению на федеральный уровень. То есть для нашего бюджета это изменение налогового законодательства нейтральное", - пояснила глава департамента в связи с планируемыми налоговыми изменениями со следующего года.