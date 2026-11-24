Пробки в Москве достигли 8 баллов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает о низкой скорости транспортного потока на дорогах Москвы во вторник вечером из-за снегопада.

"В Москве интенсивное движение. (...) Загруженность дорог составляет 8 баллов. Средняя скорость - 21 км/ч. В городе продолжается снегопад", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

По данным дептранса, в настоящее время движение затруднено в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

Наиболее плотное движение наблюдается на Кремлевской набережной, на улице Горбунова по направлению в область, на внутренней стороне МКАД в районе Можайского шоссе, отмечается в сообщении.

"После 20:00 на дорогах станет свободнее. А пока рекомендуем выбирать метро - так вы сэкономите время", - советуют в дептрансе.