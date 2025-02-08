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Для незрячих пассажиров метро Москвы в 2025 г. подготовят 40 собак-проводников

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Дрессировка 12 собак-помощников незрячим и слабовидящим пассажирам началась в московском метро, всего в 2025 году планируют подготовить 40 проводников, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что на занятиях собак учат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи. По его словам, животные быстро привыкают к шуму и большому количеству людей, после тренировок они легко ориентируются в метро и спокойно реагируют на внешние раздражители.

Лучше всего на роль проводников подходят лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, немецкие и восточноевропейские овчарки, уточнил Ликсутов.

С 2014 года особую дрессуру прошли уже более 400 животных.

Максим Ликсутов метро Москва
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