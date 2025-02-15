Жилой квартал построят на востоке столицы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В районе Преображенское на востоке Москвы на месте промзоны построят жилой квартал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили проект планировки части промзоны "Хапиловка" на востоке столицы. На месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского назначения построят современный жилой квартал для целей программы реновации", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Собянин уточнил, что в планах - работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории, а также развитию улично-дорожной сети.

Большая часть проекта реализуется в рамках программы комплексного развития. Он поможет создать порядка 190 рабочих мест, добавил мэр.