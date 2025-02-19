В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Застройщиков, которые нарушают требования к внешнему облику объектов капитального строительства в Москве, теперь будут штрафовать, для юридических лиц такой штраф составит до 1 млн руб., сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На заседании Мосгордумы внесены изменения в столичный КоАП - теперь за несоблюдение застройщиками требований к внешнему облику объектов капитального строительства при их строительстве и реконструкции в Москве введена административная ответственность. Данное решение - одна из мер по сохранению и развитию комфортной и гармоничной городской среды", - сказал Шапошников журналистам в среду.

Он напомнил, что до настоящего времени административная ответственность за несоблюдение указанных требований отсутствовала.

Санкции по новой статье предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб., отметил председатель Мосгордумы.

"Принятые столичным парламентом изменения в КоАП Москвы будут способствовать сохранению архитектурно-художественного облика нашего города", - сказал Шапошников.

По его словам, перечень требований к внешнему облику объектов капитального строительства устанавливается свидетельством об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР), а оценку результатов реализации АГР дает комитет государственного строительного надзора Москвы.



