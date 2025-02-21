Поиск

Московское УФАС возбудило дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Столичное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела из-за стоимости питьевой воды в "стерильных" зонах аэропорта Внуково.

"Управление возбудило антимонопольные дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М", сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках рассмотрения дел ФАС проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылетов.

"В случае если в действиях ООО "Регстаэр-М" подтвердятся факты нарушения антимонопольного законодательства, обществу будут выданы обязательные к исполнению предписания о снижении стоимости питьевой воды, а также назначены штрафы", - добавили в ведомстве.

Дела возбуждены по пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции".

Внуково ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве

В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий

В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий

В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Оттепель начнется в Москве с понедельника

Оттепель начнется в Москве с понедельника

На АЗС Москвы бензин и дизельное топливо за неделю заметно подорожали

Проезд на МСД станет платным по будням в утренний и вечерний часы пик

В Москве определили округа-лидеры по вводу недвижимости в 2024 году

В Москве определили округа-лидеры по вводу недвижимости в 2024 году
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5890 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });