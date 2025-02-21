Московское УФАС возбудило дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Столичное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела из-за стоимости питьевой воды в "стерильных" зонах аэропорта Внуково.

"Управление возбудило антимонопольные дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М", сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках рассмотрения дел ФАС проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылетов.

"В случае если в действиях ООО "Регстаэр-М" подтвердятся факты нарушения антимонопольного законодательства, обществу будут выданы обязательные к исполнению предписания о снижении стоимости питьевой воды, а также назначены штрафы", - добавили в ведомстве.

Дела возбуждены по пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции".