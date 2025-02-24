В аэропорту Внуково установят питьевые фонтаны с бесплатной водой

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бесплатные питьевые фонтаны установят на территории аэропорта Внуково, в том числе в "стерильных" зонах международных и внутренних вылетов, сообщили в московском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ.

"По итогам проверочных мероприятий московское УФАС России дало рекомендации по организации обеспечения посетителей и авиапассажиров аэропорта доступной питьевой водой эксплуатанту аэропорта - АО "Международный аэропорт "Внуково", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в понедельник.

Там отмечается, что в настоящее время аэропорт заключил договор на установку фонтанов с питьевой водой на территории аэропорта, в том числе и в "стерильных" зонах международных и внутренних вылетов.

"Вода для посетителей и авиапассажиров будет в бесплатном доступе", - сообщили в ведомстве.

21 февраля сообщалось, что столичное управление ФАС возбудило дела из-за высокой стоимости питьевой воды в "стерильных" зонах аэропорта Внуково.