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В Гидрометцентре исключили "бурное проявление весны" в Москве в первых числах марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Постепенное повышение температуры прогнозируется в Москве в первые дни марта, в предстоящие выходные заметно повысятся ночные температуры, днем будет около нуля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Вероятность того, что будет постепенное повышение температуры в первую пятидневку марта, большая, но повышение очень-очень постепенное. Сильного повышения не видно", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что с первого марта произойдет "заметное повышение ночной температуры", она будет в диапазоне от минус 3 до минус 8 градусов, а дневная температура будет от минус 2 до плюс 2 градусов. Такая температура будет выше нормы примерно на 1-1,5 градуса.

"Конечно, температура повышается заметно, но нельзя сказать, что такое уж бурное проявление весны в первых числах марта", - сказал Вильфанд.

По его словам, в первые дни марта возможны небольшие осадки.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва погода прогноз
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