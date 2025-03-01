Температура в Москве к 8 марта может подняться до плюс 6 градусов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Температура в Москве в следующие выходные, когда в стране будут отмечать Международный женский день, может подняться до плюс 6 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предварительные прогнозы на конец недели - на пятницу, субботу, воскресенье - таковы, что давление все-таки будет повышаться, начиная с пятницы, поэтому ночные температуры преимущественно отрицательные, от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные температуры от нуля до плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд.

При этом он не исключил, что "в воскресенье будет даже до плюс 5 - плюс 6 градусов".