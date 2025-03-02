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Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади 9,5 тыс. кв. м

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пожар на складе пластиковой продукции в Подмосковье локализован на площади 9,5 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

Как говорится в сообщении, площадь обрушения кровли составила 2,5 тыс. кв. м.

В министерстве отметили, что быстрому распространению огня способствовало позднее сообщение о пожаре, высокая пожарная нагрузка внутри склада и наличие газовых баллонов.

"Специалисты лаборатории провели замеры воздуха. По результатам, предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышает норму", - добавили в ведомстве.

Ранее в подмосковной деревне Большое Буньково загорелось хранилище пластиковой продукции. К тушению привлечены 76 человек и 26 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Подмосковье МЧС РФ
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