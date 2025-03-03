В метро Москвы в закрытом режиме тестируют оплату проезда цифровыми рублями

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лисксутов сообщил о тестировании в закрытом режиме оплаты цифровыми рублями через универсальный QR-код в столичном метрополитене.

"В будущем пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью цифрового рубля, который будет доступен наравне с наличными и безналичными деньгами. Сейчас вместе с партнерами проверяем и анализируем корректность обработки транзакций с цифровой валютой", - приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Заммэра уточнил, что испытание проходит совместно с Центральным банком РФ и ВТБ в закрытом режиме.

По его словам, участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт "Тройка" и пополнили баланс транспортной карты за цифровые рубли в кассе с помощью универсального QR-кода.

Ликсутов пояснил, что данный код упрощает процесс покупки. Покупателю достаточно зайти в приложение банка и отсканировать камерой телефона единый статичный QR-код, который размещен в кассовой зоне, затем нужно выбрать цифровой рубль или Систему быстрых платежей и подтвердить платеж.