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Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Банки будут сообщать в Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, в отношении которых есть подозрения, что они нарушают "антиотмывочное" законодательство (115-ФЗ). Соответствующий проект указания опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Госдума в октябре прошлого года в первом чтении приняла законопроект (№576830-8), который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Документ предполагал, что следить за исполнением "антиотмывочного" законодательства на платформе цифрового рубля будет оператор платформы - Банк России. В конце ноября замначальника управления ЦБ Сергей Ключевский сообщал, что в ходе доработки законопроекта ко второму чтению была выбрана гибридная модель, которая предполагает, что функционал по ПОД/ФТ будут выполнять и кредитные организации.

Согласно опубликованному проекту указания, помимо подозрительных операций, банки также должны будут сообщать о приостановлении направления на платформу распоряжения пользователя об операции с цифровыми рублями или заявления о переводе денежных средств, об отказе в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения или заявления, о расторжении оператором платформы цифрового рубля договора счета цифрового рубля с пользователем платформы и об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю (на сумму более 1 млн рублей).

Кредитные организации также будут направлять в Росфинмониторинг сообщения об устранении основания, в соответствии с которым банк ранее принял решение об отказе в направлении распоряжения или заявления, в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии Банка России об отсутствии основания для отказа, и об отмене судом ранее принятого кредитной организацией решения об отказе в направлении распоряжения или заявления.

Порядок формирования электронных сообщений будет установлен ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом.

Указание вступает в силу с 1 июня 2025 года. Положения, связанные с платформой цифрового рубля, применяются с 1 июля 2025 года.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло с 600 человек до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 компаний до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота присоединятся еще 19 банков.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать поэтапно с 1 июля 2025 года. Начиная с этого времени Банк России хочет обязать крупные банки предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.

Некоторые крупные банки сообщали, что технически они должны успеть уложиться в установленные регулятором сроки, но из-за продолжающейся доработки платформы цифрового рубля существует риск задержки.

Росфинмониторинг Госдума Банк России ЦБ РФ
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