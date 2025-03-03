Кровля административного здания загорелась в центре Москвы на площади 100 кв. м

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Кровля двухэтажного административного здания загорелась на Спартаковской площади в Москве, площадь пожара составляет 100 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Возгорание произошло на кровле двухэтажного административного здания на Спартаковской площади. Предварительная площадь пожара - 100 кв. м.", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 80 человек и 24 единицы техники.

В настоящее время возгорание локализовано, сообщили в МЧС.



