Собянин пообещал единовременные выплаты пострадавшим от радиации

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - 13 632 жителя Москвы, пострадавшие от радиационных аварий, получат от города единовременную выплату в размере от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей, сообщает портал мэрии.

Такое распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Поддержку получат ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, пострадавшие от иных радиационных аварий и катастроф, а также члены семей, которые потеряли кормильца из числа горожан, подвергшихся воздействию радиации.

Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля.