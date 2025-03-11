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В мэрии Москвы предложили ввести номера и для личных самокатов

Для поездок на мощных самокатах предлагается ввести экзамен на права

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы предлагает устанавливать номерные знаки не только на арендуемые самокаты, но и на личные, а также ввести экзамен на водительские права для для передвижения на самокатах с большой мощностью; пока эти предложения не учтены, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Наше предложение было такое, чтобы на каждом средстве индивидуальной мобильности (СИМ), неважно, прокатное или личное, был индивидуальный номер, который позволял бы через систему видеокамер в городе идентифицировать пользователя либо собственника данного транспортного средства", - ответил он на вопрос, будут ли московские власти предпринимать меры с частными самокатами.

Кроме того, предлагается для самокатов с большей мощностью ввести соответствующее право управления таким транспортным средством. Например, как на мопеды или мотоциклы, для управления которыми необходимы водительские права.

"Пока наши предложения не учтены, но надеемся, что наши федеральные коллеги, законодатели либо учтут наши предложения, либо предложат какие-то свои варианты решения, потому что я знаю, что все без исключения наши коллеги сильно озабочены проблемой безопасности дорожного движения", - добавил Ликсутов.

Электросамокаты сервисов проката снабдили номерными знаками весной 2024 года.

Максим Ликсутов Москва
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