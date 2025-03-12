Поиск

Володин поддержал инициативу СКР в части регулирования использования электросамокатов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить подготовленные Следственным комитетом РФ (СКР) предложения по обеспечению безопасности использования электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации, сообщает пресс-служба палаты парламента РФ.

"Правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем. В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы. Необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов. Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации", - привели в среду в пресс-службе слова Володина.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ.

По информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей. Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 - пострадали.

Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управляющих таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

В Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса, отметили в пресс-службе палаты парламента РФ.

Вячеслав Володин Александр Бастрыкин Госдума СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Свыше 40 участников драки со стрельбой задержаны в подмосковном Ногинске

В России в СИЗО и колониях находятся 30 тысяч иностранцев

МЧС сообщило о раннем начале пожароопасного сезона

Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание

Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание

Пискарев обвинил иноагентов в сборе персональных данных для спецслужб Запада

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде
Военная операция на Украине

Военные РФ освободили от ВСУ еще пять населенных пунктов в Курской области

Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине

В России признано нежелательным консалтинговое агентство Расмуссена

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5999 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });