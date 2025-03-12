Володин поддержал инициативу СКР в части регулирования использования электросамокатов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить подготовленные Следственным комитетом РФ (СКР) предложения по обеспечению безопасности использования электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации, сообщает пресс-служба палаты парламента РФ.

"Правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем. В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы. Необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов. Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации", - привели в среду в пресс-службе слова Володина.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ.

По информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей. Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 - пострадали.

Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управляющих таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

В Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса, отметили в пресс-службе палаты парламента РФ.