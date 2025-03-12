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До плюс 18 градусов поднимется температура в московском регионе на этой неделе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Температура на 10-12 градусов выше нормы сохранится в московском регионе до конца рабочей недели, в четверг воздух может прогреться до плюс 18 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве сейчас очень высокая. До конца рабочей недели - плюс 12 - плюс 14 градусов, а в четверг в Москве до плюс 14 - плюс 16, и не исключено, что по области даже до плюс 18 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что "невероятно высокая температура" связанная с тем, что в центр европейской России поступает очень тёплый воздух с юга, который из-за отсутствия снега, в том числе на юге России и в центрально-черноземных областях, "практически не трансформируется" и не охлаждается. Температура, установившаяся в Москве, как отметил Вильфанд, на 10-12 градусов выше нормы.

В среду и четверг в московском регионе будет облачно, прогнозируются небольшие осадки.

В пятницу произойдет резкое понижение атмосферного давления, оно будет на 15 мм ртутного столба ниже нормы. Температура будет еще высокая, ночью до плюс 8 - плюс 10, днем до плюс 12 - плюс 14 градусов. Однако, в течение дня в Москве прогнозируются "более заметные" осадки в виде дождя, а также усиление ветра с порывами до 18 м/с.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Подмосковье погода прогноз
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