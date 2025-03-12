В Москве остановлено движение по центральному участку фиолетовой ветки метро

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В московском метро из-за человека на пути остановлено движение в одну сторону на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии, сообщил городской департамент транспорта.

"На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от "Таганской" до "Баррикадной". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого дептранс предупреждал, что на этом участке "временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути".