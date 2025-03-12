В Центральном детском магазине в Москве произошел пожар

На первом этаже ЦДМ загорелась витрина, пострадавших нет, здание самостоятельно покинули 100 человек

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Витрина загорелась в здании Центрального детского магазина на первом этаже, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в среду.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, Театральный проезд, д. 5, стр. 1 (Центральный детский магазин). В семиэтажном административном здании произошло загорание витрины на первом этаже. Возгорание ликвидировано на площади 2 кв. метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 100 человек.

На месте работали 18 человек и пять единиц техники.

В настоящее время ситуация полностью под контролем, угрозы для посетителей и сотрудников нет, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦДМ.