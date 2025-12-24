Эдгард Запашный призвал запустить нацпроект по строительству цирков

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Для сохранения и развития цирковой индустрии в России необходимо запустить национальные проект по строительству цирковых комплексов в разных городах, заявил "Интерфаксу" народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

"В последние годы началась реконструкция старых зданий цирков, однако этого недостаточно. Развитие индустрии требует запуска национального проекта, который позволит объединить политическую волю и финансирование для строительства новых комплексов", - сказал он.

По его словам, в новейшей истории России не было построено ни одного здания цирка, в то время как такие учреждения закрылись в Архангельске, Уссурийске и Таганроге.

Он предлагает строить многофункциональные культурные площадки, которые могли бы принимать мероприятия различного формата.

"Цирк может и должен быть многофункциональным. Здание надо строить с учетом проведения концертов, форумов и спортивных соревнований. Например, идеальная форма зрительного зала, подходит для размещения ринга или борцовского ковра, чтобы легко сюда ставился ринг, разворачивался борцовский ковер", - добавил Запашный.

Он пояснил, что создание таких комплексов позволяло бы обеспечивать доходность и окупаемость цирков.

Такой подход, по его мнению, позволяет отойти от советской методики, когда цирки строились в городах с населением от полумиллиона жителей.

"Если мы говорим о многофункциональном цирке, который отвечал бы самым разным запросам, то их можно размещать практически в любом, даже некрупном городе", - добавил Запашный.