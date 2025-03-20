В Москве заболеваемость COVID-19 достигла минимума с января 2024 года

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Москве пройден пик заболеваемости сезонными вирусными инфекциями, а показатель выявленных случаев заражения коронавирусом находится на историческом минимуме с января 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского Департамента здравоохранения.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем, и пик заболеваемости уже пройден. Наблюдается уверенная тенденция к снижению заболеваемости среди взрослых и детей. В структуре вирусов среди заболевших отмечается ситуация, характерная для текущего сезона", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю отмечается снижение доли госпитализированных от общего числа заболевших, что свидетельствует о легком течении болезней. Показатель у детей снизился на 9,8%, а у взрослых - на 2,4%.

Кроме того, наблюдается снижение общей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Показатель выявленных случаев находится на историческом минимуме с января 2024 года, а доля коронавирусной инфекции в структуре заболеваемости не превышает 1%. Госпитализации пациентов с заражением коронавирусом находятся на минимальном уровне, и на данный момент нет тенденций к росту.

Для более глубокого понимания генетической изменчивости возбудителей и получения полной картины заболеваемости регулярно проводится полногеномное секвенирование всех штаммов ОРВИ, отметили в Депздраве.