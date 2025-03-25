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В РФ отмечается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость COVID-19 снижается в течение девяти недель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 10,8%, однако количество заболевших останется на высоком уровне, зарегистрировано более 1 млн заболевших, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась более чем на 20%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 12 неделе в Российской Федерации отмечено незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 10,8 %, как и госпитализаций - на 8,6 %. Вместе с тем, количество заболевших находится на высоком уровне и составляет более 1 млн случаев за неделю", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что грипп сохраняет лидирующее положение среди респираторных вирусов, самые активные - грипп B и A(H1N1).

"На протяжении девяти недель отмечается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам 12 недели зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше предыдущей недели", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, как уточнили в Роспотребнадзоре, уменьшается количество закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений. На прошлой неделе было закрыто 435 школ и 109 детских дошкольных учреждений, две школы-интерната и одно ПТУ.

Неделей ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в течение трех недель держится на высоком уровне, число заболевших в неделю составляет более 1,1 млн случаев.

Роспотребнадзор COVID-19 РФ
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