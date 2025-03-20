Московская неделя моды подвела итоги

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Более 180 брендов из 27 регионов России и девяти стран представили свои коллекции на четвертой Московской неделе моды, которая прошла с 13 по 18 марта в Манеже, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"Четвертую Московскую неделю моды посетило более 65 тысяч человек. С каждым сезоном мы видим, как интерес к событию возрастает. Наблюдается и рост столичных участников, 108 московских брендов были представлены в этот раз", - сообщил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого привели в пресс-службе.

Всего на участие было подано более тысячи заявок из 111 городов России. Коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России, а также 9 стран: Армении, Индии, Индонезии, Китая, Таджикистана, Турции, ЮАР и других стран.

В рамках мероприятия прошло 90 показов: 81 показ дизайнеров из России и девять - зарубежных дизайнеров, включая шесть коллективных показов, где 139 студентов и выпускников из 5 отечественных вузов представили более 200 образов.

В департаменте напомнили, что впервые в рамках маркета, который был организован во время недели моды, был представлен коллективный стенд проекта "Сделано в Москве", на котором свои коллекции показали 11 столичных дизайнеров. Коллективный стенд привлек дополнительное внимание к товарам, общая выручка составила свыше 2 млн рублей.

Кроме того, в рамках Московской неделе моды ежедневно работал лекторий, где прошли 28 лекций при участии 46 спикеров. Онлайн-трансляции сессий лектория собрали почти 3 млн просмотров.