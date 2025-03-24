В Москве на улице Тимура Фрунзе загорелось шестиэтажное здание

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве произошел пожар в шестиэтажном здании на улице Тимура Фрунзе, сообщает в понедельник МЧС России.

"В Москве сотрудники МЧС России тушат строящееся здание. На улице Тимура Фрунзе горит кровля шестиэтажки", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Между тем департамент транспорта Москвы сообщает об ограничении движения в районе места происшествия. Перекрыто движение от Зубовской улицы до д.11с7 по улице Тимура Фрунзе. Также перекрыто движение по улице Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.