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В Москве на улице Тимура Фрунзе загорелось шестиэтажное здание

В Москве на улице Тимура Фрунзе загорелось шестиэтажное здание
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве произошел пожар в шестиэтажном здании на улице Тимура Фрунзе, сообщает в понедельник МЧС России.

"В Москве сотрудники МЧС России тушат строящееся здание. На улице Тимура Фрунзе горит кровля шестиэтажки", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Между тем департамент транспорта Москвы сообщает об ограничении движения в районе места происшествия. Перекрыто движение от Зубовской улицы до д.11с7 по улице Тимура Фрунзе. Также перекрыто движение по улице Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.

МЧС РФ
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