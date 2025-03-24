Пожар в Москве на улице Тимура Фрунзе локализован

По уточненным данным, возгорание произошло в здании гостиничного комплекса с апартаментами

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пожар в здании на улице Тимура Фрунзе в Москве локализован, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Москве.

По уточненным данным, пожар возник в здании гостиничного комплекса с апартаментами. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники.

Ранее МЧС сообщало, что возгорание произошло в строящемся шестиэтажном здании.