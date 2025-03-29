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В Москве в очередной раз пройдет фестиваль "Русское поле"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Москве пройдет XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле".

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, фестиваль проведут на территории парка Победы на Поклонной горе 9 августа. Он будет приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 1,5 тысяч жителей свыше 60 регионов страны.

Традиционно на фестивале пройдут конкурсы, по итогам которых судьи выберут победителей в восьми номинациях, посвященных различным ремеслам.

Как отмечается, посетителей ждет насыщенная программа на 12 тематических площадках.

Главными из площадок являются "Музыкальная площадь", на которой будут выступать танцевальные и хоровые коллективы, а также солисты Большого русского хора и "Площадь регионов" - на ней будут представлены культурные достижения различных субъектов России.

Согласно сообщению, гостей фестиваля ждет новая тематическая зона - "Арт-квартал". Там пройдет мультимедийная выставка полотен знаменитых отечественных художников, а также пленэрные мероприятия "Дорогами Победы". Кроме того, посетители площадки увидят литературно-музыкальную гостиную, посвященную 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Москва Поклонная гора Русское поле
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