Электросуда займутся переправой через Москву-реку на время закрытия моста "Багратион"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - С понедельника по 26 апреля на время закрытия моста "Багратион" причалы Сити - Багратион и Сити - Центральный будут использованы при организации переправы через Москву-реку, сообщает портал мэра и правительства Москвы в воскресенье.

"Суда первого маршрута регулярного речного электротранспорта с 7 до 26 апреля будут останавливаться на причалах Сити - Багратион и Сити - Центральный при движении в обоих направлениях. Изменения связаны с тем, что мост "Багратион" закроют на это время для проведения технического обследования", - говорится в сообщении.

Это позволит использовать причалы в качестве переправы, чтобы москвичи и туристы могли быстро и комфортно добираться с одного берега реки на другой, отмечает портал.

"Одна из главных целей запуска регулярных речных маршрутов - повышение транспортной доступности берегов Москвы-реки. На время ремонта моста "Багратион" ближайшие причалы будут выполнять функцию переправ", - цитирует портал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В сообщении уточняется, что на время закрытия моста горожане могут пользоваться станциями Филевской линии метро, МЦК, МЦД-4, а также автобусными маршрутами М2, М7, Т34, № 157, 239, 240, 297, 474 и 622.