Бывший офис Сбера в центре Москвы продают на торгах за полмиллиарда рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Двухэтажный особняк на Гоголевском бульваре в центре Москвы выставили на торги по продаже с начальной ценой в 487 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома/

Площадь особняка, расположенного недалеко от храма Христа Спасителя, с подземным этажом превышает 1 тыс. кв.м. Здание 1966 года постройки находится по адресу: Гоголевский бульвар, дом №19/2. Помимо самого особняка, в лот входит земельный участок площадью 400 кв.м. Победителю торгов предстоит заняться оформлением территории. Вид разрешенного использования - банковское учреждение. Уточняется, что ранее в здании находился офис Сбербанка.

Заявки на торги принимают до 5 мая.