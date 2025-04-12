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Потребление мобильного трафика в московском метро выросло в среднем на 15% в 2025 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Потребление мобильного интернета в московском метрополитене в первом квартале 2025 года выросло в среднем на 15% год к году, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы предоставляем москвичам все возможности, чтобы они всегда оставались на связи в пути. Наши специалисты вместе с партнерами совершили большой технологический прорыв. Скорость мобильного интернета в метро с 2011 года выросла более чем в 40 раз", - сказал Ликсутов в субботу.

По словам заммэра, чаще всего пассажиры в метро пользуются социальными сетями или смотрят видео на различных цифровых платформах.

Среди самых популярных линий по подключениям: Большая кольцевая, Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая, Серпуховско-Тимирязевская и Калужско-Рижская.

Максим Ликсутов
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