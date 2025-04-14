Началось строительство трамвайной линии от Комсомольской площади до метро "Чистые пруды"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству новой трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время установлен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами, а для пешеходов организованы удобные проходы.

"Проводим демонтаж покрытий и разработку траншей для прокладки кабельной канализации общей протяженностью почти 85 км. Чтобы сократить количество разрытий, часть работ будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения. В зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасности новой линии они выносятся и перекладываются", - сказал заммэра.

Как ранее сообщил заммэра, протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 км, на всем ее протяжении проведут благоустройство прилегающих территорий. В зону работ войдут участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров.

В частности, в рамках проекта воздушные провода уберут в кабельную канализацию протяженностью почти 50 км, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Тротуары расширят до 3-6 м и заменят их покрытие; общая площадь пешеходной зоны составит 27,2 тыс. кв.м. На проезжей части обновят асфальт, обустроят новые наземные переходы.

В свою очередь возле выходов со станций метро "Комсомольская" и "Чистые пруды" реконструируют лестницы, приведут в порядок подпорную стенку около Ленинградского вокзала.

Бирюков отметил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, и в районе новой трамвайной линии высадят более 30 деревьев и разобьют 13,7 тыс. кв. м газона. Дополнительно озеленят сквер у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.