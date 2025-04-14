Поиск

Началось строительство трамвайной линии от Комсомольской площади до метро "Чистые пруды"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству новой трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время установлен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами, а для пешеходов организованы удобные проходы.

"Проводим демонтаж покрытий и разработку траншей для прокладки кабельной канализации общей протяженностью почти 85 км. Чтобы сократить количество разрытий, часть работ будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения. В зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасности новой линии они выносятся и перекладываются", - сказал заммэра.

Как ранее сообщил заммэра, протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 км, на всем ее протяжении проведут благоустройство прилегающих территорий. В зону работ войдут участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров.

В частности, в рамках проекта воздушные провода уберут в кабельную канализацию протяженностью почти 50 км, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Тротуары расширят до 3-6 м и заменят их покрытие; общая площадь пешеходной зоны составит 27,2 тыс. кв.м. На проезжей части обновят асфальт, обустроят новые наземные переходы.

В свою очередь возле выходов со станций метро "Комсомольская" и "Чистые пруды" реконструируют лестницы, приведут в порядок подпорную стенку около Ленинградского вокзала.

Бирюков отметил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, и в районе новой трамвайной линии высадят более 30 деревьев и разобьют 13,7 тыс. кв. м газона. Дополнительно озеленят сквер у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Гололедица сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Из-за колебаний температуры в Москве во вторник может образоваться гололед

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6182 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });