В Москве продлят трамвайную линию на Угрешской улице

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Москве планируют продлить трамвайную линию на Угрешской улице на 900 метров с организацией пересадки на станцию МЦК "Угрешская", сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Кроме того, для улучшения пассажирской и автомобильной доступности в Южнопортовом и Печатниках планируется возвести и реконструировать 6 км дорог, среди них участки Угрешской улицы, 2-го Угрешского проезда, 3-го Угрешского проезда и Южнопортовой улицы.

Рядом с Шоссейным проездом через ж/д пути построят надземный пешеходный переход.

Завершить работы планируется в 2028 году.

Сергей Собянин МЦК Москва Угрешская улица
