Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Страстную субботу делегация Фонда Андрея Первозванного доставила самолетом "Роскосмоса" благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня в Москву, сообщила пресс-служба госкорпорации.

В аэропорту "Внуково" благодатный огонь приняли представители различных епархий. Делегация фонда принесет частичку священного огня в храм Христа Спасителя во время патриаршего пасхального богослужения.

В общей сложности лампады с благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

Благодатный огонь зажигается каждый год в канун православной Пасхи в алтаре храма Гроба Господня на месте, где когда-то был погребен снятый с Креста Иисус Христос. Церемония зажжения огня происходит в окружении множества паломников, которые к середине дня Великой Субботы заполняют храм и первыми зажигают свои лампады от огня, который им выносит из алтаря Иерусалимский патриарх.