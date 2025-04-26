В Москве начали бурение тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На первом пусковом участке Рублёво-Архангельской линии московского метрополитена начал окончательную проходку тоннелепроходческий комплекс "София", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Стартовала финальная проходка щита на первом пусковом участке Рублёво-Архангельской линии метро. Полностью закончим строительство первого участка новой линии - от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" - в следующем году", - написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр отметил, что уже выполнена проходка правого тоннеля на участке "Звенигородская" - "Шелепиха", левый планируется завершить летом.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс "София" построит левый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", преодолев порядка 350 метров до подземной демонтажной камеры.