Временные ограничения введены в аэропортах Иванова, Ярославля и Нижнего Новгорода

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных средств введены в трех аэропортах, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко во вторник.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна)", - написал представитель в своем телеграм-канале.

Ночью 6 мая ограничения были введены в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. Аналогичные меры были приняты в аэрогаванях Калуги, Саратова и Волгограда.